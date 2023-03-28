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انتظروا منه كلمة بشأن مذبحة مدرسة

بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم
المواطن - فريق التحرير

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شن مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا هجومًا لاذعًا، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما فضل الحديث عن حبه للآيس كريم بدلًا من الحديث عن مذبحة أطفال شهدتها إحدى المدارس الأمريكية.

مقطع فيديو ساخر لـ بايدن

كان ينتظر الأمريكيون كلمة للرئيس جو بايدن حول مذبحة مدرسة بولاية تنيسي قُتل خلالها ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين، لكنهم فوجئوا به يتحدث عن حبه للآيس كريم.

وبعد ظهوره في هذا المقطع المصور وهو يضحك، انهالت التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على بايدن، وهاجمه العديد بكلام جارح.

وكان بايدن يتحدث خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب “بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل”. إلا أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، كان يمازح الحاضرين عن حبه لـ الآيس كريم برقائق الشوكولاتة ويسمع خلاله ضحكات الموجودين على طرائفه.

هجوم على بايدن

وقال بايدن: “اسمي جو بايدن. أنا زوج الدكتورة جيل بايدن، وأحب الآيس كريم برقائق الشوكولاتة. لقد جئت إلى هنا لأنني سمعت أنه كان هناك آيس كريم برقائق الشوكولاتة. بالمناسبة، لدي ثلاجة مليئة بهذا الآيس كريم في الطابق العلوي. هل تعتقدون أنني أمزح؟ لا أنا لا أمزح”.

وسأل مغرد ساخرًا: “هل هو ممثل كوميدي الآن يحاول دائما جعل الناس يضحكون عليه؟”.

وكتب آخر: “ثلاثة أطفال ماتوا للتو. ثلاثة بالغين ماتوا للتو. ملاحظات بايدن الافتتاحية: “نزلت لأنني سمعت بوجود آيس كريم برقائق الشوكولاتة”.

قمة أعمال نسائية

هذا ودافعت إحدى المغردات عن بايدن، مبينة أن الأخير أدلى بهذه الملاحظات في قمة الأعمال النسائية، وأنه لم يكن مؤتمرًا صحافيًا حول إطلاق النار.

وفي هذا السياق، كتب مغرد: “ديزني تطرد 7000 عامل. فيسبوك يطرد 15 ألف عامل. أمازون تطرد 25 ألف عامل. حالات انهيار متعددة للمصارف. إطلاق نار على مدرسة في ناشفيل. بايدن: “أنا آكل الآيس كريم.. رقائق الشوكولاتة. نزلت لأنني سمعت أن هناك رقائق شوكولاتة”.

حظر بيع الأسلحة

ولاحقًا، وصف بايدن عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنّها بغيضة، مشدداً على أن الهجمات المسلحة تمزّق روح الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، “هذا عمل بغيض”، محذّراً من أن العنف المسلح “يمزّق روح أمّتنا”، وداعياً الكونغرس مجدّداً إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

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