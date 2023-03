بايدن يثير غضب الأمريكيين بسبب حديثه عن الآيس كريم

شن مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا هجومًا لاذعًا، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما فضل الحديث عن حبه للآيس كريم بدلًا من الحديث عن مذبحة أطفال شهدتها إحدى المدارس الأمريكية.

Biden after 6 people dead in Nashville shooting of private Christian school:

"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream."pic.twitter.com/IS3sRSKW4O

— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 27, 2023