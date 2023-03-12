بايدن يدفع ثمن أخطائه مع السعودية غاليًا

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض
لا تزال أصداء العودة الدبلوماسية بين السعودية وإيران تنال حيزًا لافتًا من الصحافة والمواقع العالمية لا سيما الأمريكية منها، فتأثير الوساطة الصينية كان لها وقع كبير على واشنطن، وعن ذلك قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دفع ثمن أخطائه تجاه المملكة غاليًا.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن واشنطن تحت رئاسة بايدن تركت فراغًا كبيرًا في الشرق الأوسط، ومن السخرية أن ذلك جاء عكس تصريح الرئيس الأمريكي تمامًا أثناء زيارته للمملكة، إذ قال نصًا إنه لن يترك فراغًا تملؤه بكين في المنطقة.
وتابعت الصحيفة قائلة: في قول واحد، أخفق بايدن مع السعوديين، فذوبان الجليد بين الرياض وطهران له رمزيته؛ لأن الديمقراطيين في واشنطن بذلوا قصارى جهدهم “لعزل السعودية” على حد وصف بايدن أثناء الإعلان عن ترشحه الرئاسي قبل أن يتولى مقاليد البيت الأبيض، ونجد الآن أنه على العكس، تنفتح المملكة على خيارات أوسع.
وأضاف التقرير: قوت المملكة علاقاتها مع الصين وسعت إلى علاقات أفضل مع روسيا، والآن تتجه هي وإيران سويًا لإيجاد حل للمشاكل الدبلوماسية العالقة، مستطردًا: السلام الحقيقي سيكون مفيدًا للمنطقة، لكن على صعيد آخر، أثبتت تلك الخطوة أن إدارة بايدن والديمقراطيين لا يحظون بثقة المملكة.
واختتم التقرير قائلًا: لطالما عبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فخره بنفسه لقدرته على بناء تحالفات، لكنه في الواقع أخفق مع السعوديين واستفاد خصومنا.