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لأنه يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية

بايدن يستخدم الفيتو الرئاسي ضد قانون الجمهوريين للمرة الأولى

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
بايدن يستخدم الفيتو الرئاسي ضد قانون الجمهوريين للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الفيتو الرئاسي للمرة الأولى منذ تولّيه المهام الرئاسية، ضد قانون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

حق الفيتو

وغرد بايدن، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الثلاثاء: لقد وقعت للتو حق النقض هذا لأن التشريع الذي أقره الكونجرس من شأنه أن يعرض مدخرات التقاعد للأفراد في جميع أنحاء البلاد للخطر.

وأردف الرئيس الأمريكي: لم يتمكنوا من الأخذ في الاعتبار الاستثمارات التي لن تتأثر بالمناخ، والتي تتأثر بدفع مبالغ زائدة للمديرين التنفيذيين، ولهذا قررت استخدام حق النقض (الفيتو)- فمن المنطقي استخدام حق النقض (الفيتو).

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