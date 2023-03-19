بايدن يستيعن بـ وارن بافيت لحل أزمة البنوك الأمريكية

قالت وكالة رويترز إن الملياردير وارن بافيت أجرى مناقشات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة المصرفية في محاولة لحل مشكلة إفلاس القطاع المصرفي الأمريكي.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت أيضًا في وقت سابق من أمس السبت، أن بافيت تواصل مع مسؤولين بالإدارة في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة المصرفية، ومع ذلك، فقد امتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.

زعزعة الثقة في النظام المصرفي

وتسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر هذا الشهر في زعزعة الثقة في النظام المصرفي، وأدى إلى موجة بيع لأسهم البنوك.

وقالت دراسة من شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية إن ما يقرب من 200 بنك أمريكي تواجه مخاطر مماثلة لتلك التي أدت إلى انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

وأضافت الورقة البحثية المنشورة على شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية المختصة في أبحاث السوق أنه تم إغلاق SVB، وهو مقرض أمريكي رئيسي يركز على قطاع التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة الأسبوع الماضي بعد تدفقات الودائع الهائلة.

300 مليار دولار في خطر

وقدر مؤلفو الدراسة أن 190 بنكًا أمريكيًا لا تملك أصولًا كافية لدفع ودائع جميع العملاء، بل ولا حتى نصفهم لو قرروا سحب أموالهم، واختتمت الدراسة قائلة: ما يقرب من 190 بنكًا معرضة لخطر إفلاس محتمل مع احتمال تعرض 300 مليار دولار من الودائع المؤمن عليها للخطر.