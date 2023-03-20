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بعد تعرضه لإصابة قوية

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
المواطن - فريق التحرير

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تلقى المدير الفني لبايرن ميونخ، جوليان ناجلسمان، ضربة قوية بعد تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، جمال موسيالا لإصابة مفاجئة.

إصابة جمال موسيالا

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن استبعاد جمال موسيالا من معسكر منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، بعد تأكد إصابته بتمزق في الألياف العضلية.

جمال موسيالا
موسيالا – المصدر @FCBayernEN

وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”: “إصابة موسيالا، تمثل ضربة موجعة لفريق بايرن ميونخ، وليس المانشافت فقط، خاصة أن هذه الإصابة ستبعده عن المباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند بنسبة كبيرة”.

ولفتت شبكة “سكاي”، إلى أنه الطاقم الطبي لبايرن ميونخ؛ سيحاول جاهدًا تجهيز موسيالا صاحب الـ20 عامًا، من أجل اللحاق بمواجهة بوروسيا دورتموند، وذلك على الرغم من صعوبة ذلك في الوقت الراهن على الأقل.

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا
موسيالا – المصدر @JamalMusiala

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، على ملعب “أليانز أرينا”، في الأول من أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني الممتاز.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العملاق البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 53 نقطة.

بايرن ميونخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernEN
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