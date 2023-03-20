بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

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تلقى المدير الفني لبايرن ميونخ، جوليان ناجلسمان، ضربة قوية بعد تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، جمال موسيالا لإصابة مفاجئة.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن استبعاد جمال موسيالا من معسكر منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، بعد تأكد إصابته بتمزق في الألياف العضلية.
وذكرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”: “إصابة موسيالا، تمثل ضربة موجعة لفريق بايرن ميونخ، وليس المانشافت فقط، خاصة أن هذه الإصابة ستبعده عن المباراة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند بنسبة كبيرة”.
ولفتت شبكة “سكاي”، إلى أنه الطاقم الطبي لبايرن ميونخ؛ سيحاول جاهدًا تجهيز موسيالا صاحب الـ20 عامًا، من أجل اللحاق بمواجهة بوروسيا دورتموند، وذلك على الرغم من صعوبة ذلك في الوقت الراهن على الأقل.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، على ملعب “أليانز أرينا”، في الأول من أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني الممتاز.
وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العملاق البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 53 نقطة.