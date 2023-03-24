بايرن ميونخ يُعلن تعيين توماس توخيل مدربًا حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي البافاري حتى يونيو 2025، وذلك خلفًا للمدرب الألماني جوليان ناجلسمان.

سبب إقالة ناجلسمان

وكشف الموقع الرسمي للبايرن عبر الإنترنت أن قرار إقالة المدرب ناجلسمان جاء بعد استشارة بين هيربيرت هاينر رئيس النادي وأوليفر كان المدير التنفيذي للنادي وحسن صالحميديتش المدير الرياضي بالنادي بسبب تراجع أداء البايرن منذ نهاية كأس العالم 2022 بقطر.

وحقق ناجلسمان لقبين مع البايرن وهما الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

مسيرة توماس توخيل

وسبق لـ توخيل صاحب الـ49 عامًا تدريب عدة أندية مثل “أوجسبورج الألماني، ماينز الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي”.

وكان المدرب الألماني قاد تشيلسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2021 على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم الفوز بلقب كأس العالم للأندية نسخة 2021 في الإمارات.