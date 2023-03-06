بدء أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات في جسر الملك فهد

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الاثنين، البدء بأعمال التوسعة والصيانة في مناطق الإجراءات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر على مراحل عدة.
وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أعمال المرحلة الأولى تكتمل خلال ثلاثة أشهر ثم يتبعها استكمال باقي المراحل تباعًا حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.
وقدّمت المؤسسة اعتذارها عن أيّ خلل أو عدم انسيابية للحركة المرورية قد تحدث أثناء تنفيذ أعمال المشروع.