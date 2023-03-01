طرق علاج اكتئاب الشتاء بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس مغنية أمريكية تنهار على الهواء بسبب تجربة أليمة رباعية لـ يوفنتوس ضد تورينو تحسم الديربي تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم موافقة الزوج على الخلع مطلوبة ورفضه لا يؤثر أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار
بدأت وزارة الموارد البشرية، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، لشهر مارس الجاري، الدفعة الـ15.
من جانب آخر، أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًّا لأفراد العائلة المستفيدين من المعاش، وذلك في حالة حدوث أي تغيير في حالة الوريث وهو المستفيد الأول لضمان استمرارية صرف المعاش.
وتتيح الخدمة للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًّا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وتسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرارية صرف الاستحقاق الشهري.
1- تسجيل الدخول عن طريق خدمات الأفراد أو النفاذ الوطني الموحد.
2- اختيار “تغيير حالة مستفيد” من قائمة الطلبات الجانبية.
3- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على “متابعة”.
4- تعبئة البيانات المطلوبة.
5- الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.