بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في استقبال الطلبات التقنية من مستفيدي وزوار وعمار بيت الله الحرام لجميع الخدمات التقنية والتجاوب معها؛ وذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

خطط منهجية

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، المهندس رائد المطرفي، أن الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين تأتي وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، وتسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان، وذلك تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نحو الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين.

منصات رقمية

وبين أن الوكالة وفرت العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية من أبرزها: بوابة الرئاسة الرقمية والتي تحتوي على العديد من الخدمات التقنية، وكذلك منصة الخدمات الرقمية تحوي العديد من الخدمات الرقمية تحت منصة واحدة تخدم جميع زوار وقاصدي الحرمين من خدمات طلبات الاعتكاف وحجز سفر الإفطار ورفع البلاغات وطلب مطوف وطلب عربات وغيرها من الخدمات الرقمية التي تسهم في إثراء تجربة الزائر والمعتمر والارتقاء بجودة الأعمال المقدمة.

تطبيقات رقمية

بالإضافة للعديد من التطبيقات الرقمية كتطبيق لوامع الأذكار الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتطبيق مصحف الحرمين الذي يعرض نسخة عالية الدقَّة من طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة برواية حفص عن عاصم، وكذلك منصة منارة الحرمين التي تهدف إلى إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها بما يساهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما وكسر حاجز المكان وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين الشريفين للمسلمين حول العالم، وتفعيل دور أئمة الحرمين الشريفين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب بما فيها خطبة الجمعة المنتظرة من المسلمين في أرجاء المعمورة، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكيـن المستفيدين من الوصول إلى خدمات الحرمين الشـريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

وأضاف المطرفي أن المسجد الحرام يتوفر به الروبوتات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها روبوتات للتعقيم والتطهير وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة على السائلين مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات العالمية والتواصل مع المشايخ عن بعد، كذلك روبوت توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام وهو روبوت ذكي مزود بشاشة مع سماعات صوت يمكن تغييرها وتعديلها في أي وقت ويعمل بمستشعرات ثلاثية الأبعاد لتجنب الاصطدام بالأجسام ونظام ملاحة تلقائي.

واختتم أن هذه الخدمات تأتي تحت إشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام مقادمي، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نحو مواصلة تعزيز جوانب التحسين والتطوير وتوظيف التقنيات العالمية الحديثة والذكاء الاصطناعي في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.