بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء الانقلاب الربيعي، وكشف الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر: غدًا الثلاثاء 29 شعبان الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض وتتعامد الشمس فيه على خط الاستواء، بحيث تعبر فيها الشمس ظاهريًّا خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي، بحيث تكون أشعة الشمس عامودية على منطقة الاستواء، هي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من الشتاء إلى فصل الصيف.

الأحوال الجوية

وتابع: يمكن تقسيم مناخ فصل الربيع إلى ثلاثة مناخات، أول فصل الربيع يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلًا ومعتدل نهارًا، وسطه يصبح الليل لطيفًا ويميل للحرارة نهارًا إلى حار، فيما تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلًا وحارة نهارًا.

وعن الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، أشار الحصيني إلى أن هذه الفترة تشتهر بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة، وتكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة.

وأردف: وفي الانقلاب الربيعي موسم المراويح أو الروايح أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة، وأحيانًا تكون من السحب العملاقة الكاسرة، وهي من الأنواع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.