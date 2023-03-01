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10 طرق ومحاور يشملها القرار

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت محافظة جدة، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، بعد انتهاء المهلة المحددة.

الطرق المستهدفة

وحسب ما ذكرته أمانة محافظة جدة على حسابها بموقع “تويتر”، فإن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية تشمل كلًا من طريق المكرونة، طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، طريق الكورنيش، شارع عبدالله السليمان، شارع البترجي، شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، شارع الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير نايف، شارع الأمير مشعل بن ماجد، وشارع قريش).

ويستهدف قرار تسوير الأراضي الفضاء، ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية والتي ستتضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأشارت الأمانة إلى أن قيمة المخالفات تبلغ 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر المخالفة في حال عدم التسوير.

حملة الشؤون البلدية

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، مستهدفة ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأتت الحملة على مرحلتين، شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، تضمنت المرحلة الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك؛ بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود ملكيتها.

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