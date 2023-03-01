بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لجميع ناقلي البضائع على الطرق

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أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء إصدار وثيقة نقل الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال بوابة نقل الإلكترونية، ابتداءً من اليوم الأربعاء، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.
وأوضحت أن الوثيقة هي مستند يصدر بموجب النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
ولفتت الهيئة إلى أن وثيقة النقل الإلكترونية تساهم في سهولة الاطلاع الفوري والتحقق منها إلكترونيًّا، وحفظ وحماية جميع الأطراف، ضمن جودة الخدمة، وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، والتكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى جودة الخدمات اللوجستية.
بحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت مراحل تطبيق الوثيقة كما يلي:
– المرحلة الأولى: وسطاء شحن البضائع 15/ 9/ 2021.
– المرحلة الثانية: ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات 18/ 9/ 2022.
– المرحلة الثالثة: ناقلي مواد البناء والمعادن الناتجة عن أعمال التعدين والتحجير 11/ 12/ 2022.
– المرحلة الرابعة: جميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية 1/ 3/ 2023.