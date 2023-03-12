بداية قوية لضمك مع كوزمين

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في استعادة توازنه، والظهور بشكل مميز في مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا.
وأعلنت إدارة نادي ضمك مؤخرًا عن تعاقدها مع كوزمين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني الكرواتي كريشمير ريزيتش، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.
وقاد كوزمين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحويل تأخره بهدف ضد الطائي، إلى فوز بثلاثية ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.
وكان المدرب الروماني قد تولى تدريب الاتحاد من قبل، وفي أول مواجهة تحت قيادته في شهر سبتمبر عام 2021، وقاده للفوز على أبها بنتيجة 6\1، قبل أن يُكرر الأمر ذاته مع ضمك بتحقيق الفوز في مباراته الأولى.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 7 مرات، وخسر مثلهم.