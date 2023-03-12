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ضمن منافسات الدوري

بداية قوية لضمك مع كوزمين

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
بداية قوية لضمك مع كوزمين
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في استعادة توازنه، والظهور بشكل مميز في مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني الروماني كوزمين كونترا.

بداية ناجحة لكوزمين

وأعلنت إدارة نادي ضمك مؤخرًا عن تعاقدها مع كوزمين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني الكرواتي كريشمير ريزيتش، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

كوزمين كونترا مع ضمك
المدرب الروماني – المصدر @DAMAC_CLUB

وقاد كوزمين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحويل تأخره بهدف ضد الطائي، إلى فوز بثلاثية ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.

وكان المدرب الروماني قد تولى تدريب الاتحاد من قبل، وفي أول مواجهة تحت قيادته في شهر سبتمبر عام 2021، وقاده للفوز على أبها بنتيجة 6\1، قبل أن يُكرر الأمر ذاته مع ضمك بتحقيق الفوز في مباراته الأولى.

 

ضمك ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

ضمك في دوري روشن

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 7 مرات، وخسر مثلهم.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB
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