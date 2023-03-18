بدر الحارثي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد البحرية

احتفل الملازم بدر بن أحمد الحارثي بتخرجه من كلية الملك فهد البحرية، وذلك في الحفل الذي رعاه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، الأربعاء الماضي، لتخريج الدفعة (36) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

“المواطن” تبارك لبدر، بمناسبة تخرجه، متمنية له التوفيق في خدمته الدين والمليك والوطن.