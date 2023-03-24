بدر المطوع لـ رونالدو: شرف لي تحطيمك لـ رقمي

نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان رمضان في الباحة: فوانيس وبسطات طعام وتكافل اجتماعي 54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في رمضان 10 دقائق مواعيد العمل بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان
حرص بدر المطوع، لاعب المنتخب الكويتي والقادسية الكويتي، على توجيه رسالة تهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وصوله لـ 197 مباراة دولية مع منتخب بلاده متخطيًا رقم الأول.
وقال المطوع عبر حسابه في “تويتر”: “أنا سعيد للغاية لأنني مثلت منتخب الكويت في 196 مباراة دولية، وكان لي الشرف أنني كنت أكثر لاعب تمثيلًا لبلاده على المستوى الدولي، ولكن لي الشرف أيضًا أن كريستيانو رونالدو حطم رقمي، لأنه أسطورة حقيقية لأي لاعب كرة قدم”.
وأضاف المطوع: “أتمنى لك يا رونالدو كل التوفيق وأن تحقق مزيدًا من الإنجازات”.
وتفوق رونالدو على بدر المطوع حيث شارك الأخير في 196 لقاء دوليًّا مع منتخب الكويت، وتفوق على المصري أحمد حسن الذي شارك في 184 مباراة دولية، محمد الدعيع الذي ظهر مع المنتخب السعودي لأول مرة في عام 1993 وشارك مع الأخضر في 178 مباراة دولية.