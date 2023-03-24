Icon

نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان Icon اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول Icon لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية Icon أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان Icon 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان Icon رمضان في الباحة: فوانيس وبسطات طعام وتكافل اجتماعي Icon 54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا Icon اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في رمضان 10 دقائق Icon مواعيد العمل بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب البرتغالي أصبح أكثر لاعب ظهورًا بالمباريات الدولية برصيد 197 مباراة

بدر المطوع لـ رونالدو: شرف لي تحطيمك لـ رقمي

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ صباحاً
بدر المطوع لـ رونالدو: شرف لي تحطيمك لـ رقمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حرص بدر المطوع، لاعب المنتخب الكويتي والقادسية الكويتي، على توجيه رسالة تهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وصوله لـ 197 مباراة دولية مع منتخب بلاده متخطيًا رقم الأول.

رسالة بدر المطوع لـ رونالدو

وقال المطوع عبر حسابه في “تويتر”: “أنا سعيد للغاية لأنني مثلت منتخب الكويت في 196 مباراة دولية، وكان لي الشرف أنني كنت أكثر لاعب تمثيلًا لبلاده على المستوى الدولي، ولكن لي الشرف أيضًا أن كريستيانو رونالدو حطم رقمي، لأنه أسطورة حقيقية لأي لاعب كرة قدم”.

رسالة بدر المطوع إلى رونالدو

وأضاف المطوع: “أتمنى لك يا رونالدو كل التوفيق وأن تحقق مزيدًا من الإنجازات”.

وتفوق رونالدو على بدر المطوع حيث شارك الأخير في 196 لقاء دوليًّا مع منتخب الكويت، وتفوق على المصري أحمد حسن الذي شارك في 184 مباراة دولية، محمد الدعيع الذي ظهر مع المنتخب السعودي لأول مرة في عام 1993 وشارك مع الأخضر في 178 مباراة دولية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم