بدر المطوع لـ رونالدو: شرف لي تحطيمك لـ رقمي

حرص بدر المطوع، لاعب المنتخب الكويتي والقادسية الكويتي، على توجيه رسالة تهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وصوله لـ 197 مباراة دولية مع منتخب بلاده متخطيًا رقم الأول.

رسالة بدر المطوع لـ رونالدو

وقال المطوع عبر حسابه في “تويتر”: “أنا سعيد للغاية لأنني مثلت منتخب الكويت في 196 مباراة دولية، وكان لي الشرف أنني كنت أكثر لاعب تمثيلًا لبلاده على المستوى الدولي، ولكن لي الشرف أيضًا أن كريستيانو رونالدو حطم رقمي، لأنه أسطورة حقيقية لأي لاعب كرة قدم”.

وأضاف المطوع: “أتمنى لك يا رونالدو كل التوفيق وأن تحقق مزيدًا من الإنجازات”.

وتفوق رونالدو على بدر المطوع حيث شارك الأخير في 196 لقاء دوليًّا مع منتخب الكويت، وتفوق على المصري أحمد حسن الذي شارك في 184 مباراة دولية، محمد الدعيع الذي ظهر مع المنتخب السعودي لأول مرة في عام 1993 وشارك مع الأخضر في 178 مباراة دولية.