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لتقديم أرقى الخدمات للمصلي والزائر والمعتمر

بدر بن سلطان يتفقد استعدادات المسجد الحرام لشهر رمضان

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
بدر بن سلطان يتفقد استعدادات المسجد الحرام لشهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من قيادات الرئاسة بجولة تفقدية بالمسجد الحرام؛ وذلك استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

الوقوف على جاهزية الخدمات

وتفقد استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، والتأكد من سير الأعمال والخدمات داخل المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

تقديم أرقى الخدمات

وأوضح الرئيس العام خلال جولته التفقدية أهمية تطوير منظومة الخدمات في البيت العتيق وتقديم أرقى الخدمات للمصلي والزائر والمعتمر ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وسط بيئة صحية وآمنة مطمئنة.

وأكد الشيخ السديس على تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، سائلًا الله- عز وجل- أن يوفق الجميع ويحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة.

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