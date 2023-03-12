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يزيد من نشاط الصفائح الدموية وتخثر الدم

بديل السكر وراء الإصابة بالسكتة الدماغية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
بديل السكر وراء الإصابة بالسكتة الدماغية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت دراسة حديثة أن استعمال بديل السكر في الأطعمة والمشروبات قد يكون وراء الإصابة بالنوبات القلبية.

مُحلٍّ شهير

وأفادت الدراسة، أن الإريثريتول، وهو مُحلٍّ شهير خالٍ من السعرات الحرارية، له علاقة بزيادة ‏مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفقا لمجلة نيتشر الطبية.

وبحث معدُّو الدراسة المستويات المتداولة من الإريثريتول في عينات الدم لأكثر من 4000 شخص، في الفترة من 2004 إلى 2011، من كلٍّ من الأمريكيين والأوروبيين، بحسب الأهرام الإخباري.

النوبة القلبية

وفي المجموعة الأولى، المكونة من نحو 1100 شخص ممن خضعوا لتقييم مخاطر القلب، نظر الباحثون في مستويات الإريثريتول في نتائج اختبارات الدم.

ووجدوا أنه كلما زادت المادة في مجرى دم الشخص، زادت فرص تعرضه لأزمة قلبية كبرى، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، خلال فترة ثلاث سنوات.

نتائج الدراسة

وبحسب هذه النتائج، نظر الباحثون في مجموعات إضافية- نحو 2150 شخصًا في أمريكا وأكثر من 800 شخص في المملكة المتحدة- ووجدوا نتائج مماثلة.

وبعد التأكد من أن ارتفاع مستويات الإريثريتول في الدم أدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، سعى الباحثون لاستكشاف ما إذا كان للمادة أي تأثير في وظيفة الصفائح الدموية، أو الآلية التي يتم من خلالها تجلط الدم.

نشاط الصفائح الدموية

واكتشفوا أن الإريثريتول زاد من نشاط الصفائح الدموية وزيادة تخثر الدم، سواء في كل من الدم البشري الكامل والدم المأخوذ من الفئران.

وأفاد كبير مؤلفي الدراسة، ستانلي هازن، وهو اختصاصي في طب القلب والأوعية الدموية الوقائي في كليفلاند كلينك، أن إضافة الإريثريتول إلى الدم من متطوعين أصحاء يغيّر بسرعة وظيفة الصفائح الدموية، ما يجعلهم أكثر عرضة للتجلط.

جلطات الدم

وأردف أن جلطات الدم يمكن أن تسد الشرايين المؤدية إلى القلب أو الدماغ التي يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهذا ما يفسر العلاقة المحتملة بين الإريثريتول والتعرّض للأحداث القلبية الكبرى.

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