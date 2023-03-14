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تسجيل نحو 100 براءة على مدى 77 عامًا

براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت شركة أرامكو ـ أكبر شركة في المملكة ـ حصد الزيادة الكبيرة في براءات الاختراع، ما يعكس تطور الابتكار في السعودية، حسبما ذكرت مجلة “فوربس” في تقريرها.

يأتي ذلك وسط التطور الحاصل بالمملكة وصعودها 15 مرتبة ضمن قائمة تصنيف مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022 والصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

100 براءة اختراع

وحصلت أرامكو على نحو 100 براءة اختراع فقط على مدى 77 عامًا وحتى عام 2010، إلا أنه خلال سنة 2021، مُنحت الشركة 864 براءة، وفي عام 2022، زادت براءات اختراعاتها إلى 963 اختراعًا.

وتقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي، بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للتطلعات والأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار والتي تستهدف أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040 لتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميًا.

رواد الابتكار

وتستهدف التطلعات والأولويات الوطنية للمملكة في مجال الابتكار أن تصبح من رواد الابتكار في العالم، حيث سيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040م، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار.

وطبقًا لتقرير نشرته “مجلة فوربس” فإن المملكة تُعد أحد أسرع الدول تحولًا على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي.

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