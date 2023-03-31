برامج ومبادرات توعية بكلية الحرم المكي خلال رمضان

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل الذهب الأخضر السعودي في انتظار الذكاء الاستثماري بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز ولي العهد يهنئ أصحاب المناصب الجديدة في الإمارات الإطاحة بـ 5 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجة للتوقيف لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات الأمم المتحدة تبدأ بتفعيل نشاط مثير للجدل
أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن إقامتها لحزمة نوعية من البرامج والمبادرات خلال شهر رمضان المبارك، تعزيزا لريادتها في نشر العلم الشرعي، وإبرازا لدورها الفعال في المشاركة المجتمعية.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية وعميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري أن من أبرز البرامج والمبادرات لقاءات علمية في شرح آيات وأحاديث الصيام، ولقاءات علمية في نوازل ومستجدات الصيام، والدورة الرمضانية الأولى في غريب القرآن، والتغريدات والمقالات الرمضانية، ومجالس التفسير، ومجالس إقراء السنة، والبرنامج التطوعي لطلاب الكلية في خدمة ضيوف الرحمن.