Icon

سجل مميز لـ الهلال ضد الفتح Icon إخماد حريق في مستودع غير مرخص بتبوك Icon الاستئناف تصدر حكمها في قضية بندر القرهدي المقتول حرقًا داخل سيارته Icon استبدال القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني Icon رسائل مسربة تفضح وزير الصحة البريطاني السابق Icon Real Madrid تعرض لظلم تحكيمي ضد بيتيس Icon برتغالي يدير مباراة الهلال والفتح Icon إطلاق عدد من ظباء الريم في متنزه الزلفي الوطني Icon رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن Icon تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

برتغالي يدير مباراة الهلال والفتح

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
برتغالي يدير مباراة الهلال والفتح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إسناد مهمة إدارة مباراة الهلال والفتح اليوم لطاقم تحكيم برتغالي.

طاقم تحكيم برتغالي لمواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال والفتح، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.

ويدير آرتور دياز مباراة الهلال والفتح اليوم، ويساعده باولو سواريس وبيدر ريبيرو، عبدالله الشهري حكمًا رابعًا، فيما سيكون أنطونيو نوبري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

الفتح ضد الهلال
جانب من مباراة الهلال والفتح – المصدر @SPL

الهلال والفتح في دوري روشن

ويطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مبارياته المؤجلة، وتحقيق الفوز اليوم، من أجل العودة بقوة والمنافسة على صدارة دوري روشن السعودي؛ والدفاع عن لقبه.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقيادة مدربه اليوناني دونيس، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ضد الهلال، خاصة بعد خسارته في أرضه أمام الطائي بنتيجة 3-2.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية