برتغالي يدير مباراة الهلال والفتح

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إسناد مهمة إدارة مباراة الهلال والفتح اليوم لطاقم تحكيم برتغالي.
ومن المقرر أن يلعب الهلال والفتح، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.
ويدير آرتور دياز مباراة الهلال والفتح اليوم، ويساعده باولو سواريس وبيدر ريبيرو، عبدالله الشهري حكمًا رابعًا، فيما سيكون أنطونيو نوبري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.
ويطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مبارياته المؤجلة، وتحقيق الفوز اليوم، من أجل العودة بقوة والمنافسة على صدارة دوري روشن السعودي؛ والدفاع عن لقبه.
على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقيادة مدربه اليوناني دونيس، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ضد الهلال، خاصة بعد خسارته في أرضه أمام الطائي بنتيجة 3-2.
وقبل مواجهة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.