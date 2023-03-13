بردية كثيفة تغطي أراضي بللحمر في عسير

وثق مقطع فيديو متداول بردية كثيفة غطت مركز بللحمر في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

بردية كثيفة

وأظهر المقطع المتداول، اكتساء مساحات واسعة من الأراضي والمرتفعات الجبلية في بللحمر باللون الأبيض بعد أن غطتها حبات البرد الكثيفة.

وتأتي هذه البردية في ظل استمرار تأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة، وهطول الأمطار الغزيرة التي يصاحبها السيول وزخات البرد.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.