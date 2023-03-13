بردية كثيفة تغطي أراضي بللحمر في عسير

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت
وثق مقطع فيديو متداول بردية كثيفة غطت مركز بللحمر في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.
وأظهر المقطع المتداول، اكتساء مساحات واسعة من الأراضي والمرتفعات الجبلية في بللحمر باللون الأبيض بعد أن غطتها حبات البرد الكثيفة.
وتأتي هذه البردية في ظل استمرار تأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة، وهطول الأمطار الغزيرة التي يصاحبها السيول وزخات البرد.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.