برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا 2024!

أصبح نادي برشلونة الإسباني، مهددًا بضربة قوية قد تؤثر على مستقبله المالي والرياضي خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.

برشلونة في ورطة

وذكرت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “البارشا يواجه خطر الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

وأضافت: “إدارة النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاطبت في 24 فبراير الماضي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمطالبة بكافة التفاصيل في التحقيقات القانونية السارية ضد الفريق الكتالوني”.

ويواجه نادي برشلونة تهمة الفساد الإداري في منح 7 ملايين يورو لنائب اللجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيجريرا، وسيتم الفصل في القضية خلال شهر يونيو المقبل.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “حال إدانة البارشا، فإنه سيكون قد اخترق المادة 50 من لوائح اليويفا التي تحظر على أي نادٍ القيام بأي نشاط يؤثر على نتيجة مبارياته المحلية أو القارية”.

وجاء في ختام التقرير: “تنص هذه اللائحة أيضًا على عقوبة مدتها الإقصاء لمدة موسم واحد من المسابقات الأوروبية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على برشلونة الذي ينتظر مكافآت دوري الأبطال لتحسين وضعه الاقتصادي”.

الفريق الكتالوني يُعاني أوروبيًا

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أوروبيًا خلال المواسم الأخيرة، كما أنه ودع منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم، وتأمل الجماهير مشاركته في الموسم القادم بعد تحسن النتائج.