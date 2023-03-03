برشلونة يتفوق على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، الشوط الأول من مباراته ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا متفوقًا بهدف دون رد.
ناتشو فيرنانديز يُسجل بالخطأ في مرماه الهدف الأول لـ #برشلونة #المواطن_الرياضي #برشلونة #ريال_مدريد #ريال_مدريد_برشلونة pic.twitter.com/XPPvhrsBAo
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023
ونجح البارشا في تسجيل الهدف الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الـ27 عبر النيران الصديقة من اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه.
وكان الحكم ألغى هدفًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.
وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض للمباراة مكونًا من: “كورتوا، كارفخال،ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.
أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.
وانطلقت مباراة الريال ضد برشلونة مساء الخميس في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.
لحظة إلغاء هدف كريم بنزيما في شباك برشلونة بسبب التسلل #المواطن_الرياضي #برشلونة #ريال_مدريد #ريال_مدريد_برشلونة pic.twitter.com/D5xwwmuZmB
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023