برشلونة يتفوق على ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، الشوط الأول من مباراته ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا متفوقًا بهدف دون رد.

هدف عكسي من ريال مدريد

ونجح البارشا في تسجيل الهدف الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الـ27 عبر النيران الصديقة من اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه.

وكان الحكم ألغى هدفًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض للمباراة مكونًا من: “كورتوا، كارفخال،ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

تشكيل برشلونة

أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

وانطلقت مباراة الريال ضد برشلونة مساء الخميس في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.