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في كلاسيكو الجولة الـ26

برشلونة يستهدف الفوز الـ 100 ضد الريال

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
برشلونة يستهدف الفوز الـ 100 ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواصلة تألقه في الدوري الإسباني، وتجاوز عقبة ريال مدريد اليوم، وتعزيز تواجده في الصدارة.

كلاسيكو الجولة الـ26

ويحتضن ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد، اليوم الأحد عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل كلاسيكو اليوم، يحتل الفريق الكتالوني المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الوصافة برصيد 56 نقطة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

برشلونة يسعى لتحقيق إنجاز مميز

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فريق برشلونة يبحث في الكلاسيكو رقم 253 عن تسجيل رقم سيذكره التاريخ بالوصول إلى 100 انتصار على ريال مدريد في مختلف البطولات”.

ولفتت إلى أن تاريخ المواجهات يشير إلى تحقيق الفريق الكتالوني لـ99 انتصارًا مقابل 101 للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، فيما خيم التعادل على نتيجة 52 مواجهة بين الفريقين.

برشلونة وريال مدريد - ريال مدريد ضد برشلونة
جانب من مباراة سابقة

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “أول انتصار لبرشلونة في الكلاسيكو يعود إلى 9 مايو عام 1929 بنتيجة (3-1)، ونجح الفريق الكتالوني منذ ذلك الوقت في تسجيل 413 هدفًا مقابل 419 لريال مدريد”.

وعلى صعيد مباريات الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم، نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز 77 مرة، مقابل 73 انتصارًا للفريق الكتالوني، وتعادلا 35 مرة.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “الانتصار رقم 100 لبرشلونة في الكلاسيكو بشكل عام، إذا تحقق اليوم، سيوجه ضربة شبه نهائية لآمال ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم”.

ريال مدريد ضد برشلونة - برشلونة وريال مدريد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @realmadrid
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