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خلال مواجهة الريال بالكأس

برشلونة يسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 1959

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
برشلونة يسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 1959
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواصلة تألقه مع المدير الفني تشافي هيرنانديز، وتحقيق الفوز أمام ريال مدريد.

كلاسيكو كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال مدريد، يوم 5 أبريل المقبل، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

برشلونة ضد الريال

برشلونة يسعى للفوز

ولم ينجح فريق في الفوز على آخر ذهابًا وإيابًا في الكلاسيكو بكأس ملك إسبانيا سوى مرتين فقط، والمرتين حققهما الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

برشلونة ضد الريال

وكانت البداية عام 1926، عندما تواجه الفريقان في الدور ربع النهائي، وفاز الفريق الكتالوني ذهابًا خارج أرضه بنتيجة 5\1، وكرر فوزه إيابًا على ملعبه بثلاثة أهدف دون رد.

وتعود المرة الثانية إلى الدور نصف النهائي موسم 1958\ 1959، ونجح الفريق الكتالوني في الفوز خارج أرضه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ذهابًا بنتيجة 4\2، وانتصر إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

برشلونة
لاعبو الفريق الكتالوني – المصدر @FCBarcelona
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