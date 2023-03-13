برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بشق الأنفس

نجح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في تحقيق فوز بشق الأنفس على نادي أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وسجل البرازيلي رافينيا الهدف الوحيد للنادي الكتالوني في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس.

برشلونة يفوز بهدف

وفي الشوط الثاني، سجل نادي بلباو هدفًا عبر اللاعب الغاني إينياكي ويليامز في الدقيقة الـ91، ولكن تم إلغاؤه بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد البارشا 65 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.