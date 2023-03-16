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8 فائزين في هذه الدورة

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
المواطن - واس

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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، يحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تسليم جائزة الملك فيصل يوم الاثنين القادم في الرياض للفائزين بها في دورتها الخامسة والأربعين لهذا العام.

أسماء الفائزين

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بالدورة الخامسة والأربعين 2023، إذ مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل – حامد كوري الجنسية، وفضيلة الشيخ ناصر عبدالله الزعابي إماراتي الجنسية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند بريطاني الجنسية، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو مغربي الجنسية، جائزة اللغة العربية والأدب.

أما جائزة الطب، مُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك أمريكي الجنسية، والأستاذة الدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت بريطانية الجنسية، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ أمريكية الجنسية، والأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن والأمريكي الجنسية، بالاشتراك بينهما.

الترشح للدورة الجديدة

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن باب الترشيح للدورة السادسة والأربعين 2024، في أفرع الجائزة الخمسة متاح حتى نهاية شهر مارس الحالي وهو آخر موعد لاستقبال الترشيحات.

وحددت موضوعات هذه الدورة على النحو الآتي:
أولاً: جائزة الدراسات الإسلامية: في موضوع “النظم الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة”.
ثانياً: جائزة اللغة العربية والأدب: في موضوع “جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية”.
ثالثاً: جائزة الطب: في موضوع “علاجات الإعاقات الطرفية”.
رابعاً جائزة العلوم: في “علم الحياة”

أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال، وأنشطة، وبرامج، ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.

وتستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني: [email protected] ، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة:(هنا).

وأتاحت الأمانة العامة المعلومات عن الترشيح وشروطه كافة عبر موقع الجائزة: (هنا).

يذكر أن جائزة الملك فيصل مُنحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها أكثر من 290 عالماً، ينتمون إلى 45 دولة، حاز عدد من الفائزين بها على جوائز عالمية رفيعة فيما بعد.

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