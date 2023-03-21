برعاية الملك سلمان.. تسليم جائزة الملك فيصل للفائزين بدورتها الـ45

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الخامسة والأربعين لعام 2023.

وعند وصول سموه لمقر الحفل كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الفروسية، ثم عزف السلام الملكي.

بعدها بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل كلمة نوه فيها بذكرى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، داعياً الله جل في علاه أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله-.

وقدم سموه الترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والحضور.

بعدها قدم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل الفائزين بفروع الجائزة، حيث مُنحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك: للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل – حامد كوري الجنسية، ويشاركه في الجائزة من الإمارات فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية، ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من مملكة بريطانيا، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو من المملكة المغربية، جائزة اللغة العربية والأدب. أما جائزة الطب، مُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من الولايات المتحدة الأميركية، والأستاذة الدكتورة ساره كاثرين غيلبيرت من مملكة بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من الولايات المتحدة الأميركية.

وقد سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الجوائز للفائزين مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز.