Icon

مياه الأمطار تتسرب لأحد مستشفيات الرياض ولقطات توثق Icon حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله Icon حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم Icon مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشهد المنافسة 16 شوطاً

برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن غدًا

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تنطلق غدًا منافسات كأس العلا للهجن، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وتشهد المنافسة 16 شوطاً، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، بينما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من 80 مليون ريال، كما سيتضمن كأس العلا للهجن عدداً من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور، تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقاً تراثياً فريداً من نوعه ومعارض فنيّة وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.
ويهدف كأس العلا للهجن، الذي يعد المناسبة الأقوى والأغلى، وبمثابة كأس العالم للهجن، إلى الاهتمام بتطوير رياضة الهجن العريقة التي تعد جزءاً من إرث المملكة وثقافتها، إضافة إلى إبراز تاريخ العلا العريق المملوء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة. ويجمع كأس العلا للهجن على مدى أربعة أيام متتالية 40 من أفضل هجن السباقات في المنطقة للتنافس على الفوز بأكبر جائزة في تاريخ سباقات الهجن، حيث يتميز كل يوم في البطولة بنوع مختلف من السباقات، ويختبر السرعة والقدرة والتحمل لسفن الصحراء المذهلة.

وتحظى رياضة الهجن وسباقاتها باهتمام خاص من الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، بينما تأتي أهمية مثل هذه السباقات لجذب عشاق الهجن من المواطنين والمقيمين والسياح، إذ حجزت هذه الرياضة مكانتها بوصفها أكثر الرياضات شعبية وعراقة في الجزيرة العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎