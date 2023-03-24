بركان يقذف عمودًا من الرماد بارتفاع ألف متر بإندونيسيا

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قذف بركان ليفوتولو في جزيرة لومبلين، عمودًا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه كيلومترًا واحدًا، وفقًا لوسائل الإعلام الإندونيسية، الجمعة.
وبحسب ملاحظات مركز المراقبة، فقد قذف الجبل رمادًا بركانيًّا على ارتفاع يصل إلى 1000 متر مع دخان رمادي.
وأفادت وكالة إدارة الكوارث الإقليمية (BPBD) بأن السلطات فرضت حظرًا حول منطقة البركان، كما نصحت سكان البلدات والقرى القريبة بارتداء أقنعة لتجنب مشاكل التنفس.