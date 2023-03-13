برلمانية في البوندستاغ: جيش ألمانيا يفتقر إلى كل شيء

قالت مفوضة الدفاع بالبرلمان الألماني والنائبة في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، إيفا هوغل، إن القوات الألمانية تفتقر إلى كل شيء وهذا يجعل من الصعب عليها أداء مهماتها.

وقالت هوغل لقناة NTV التلفزيونية: الجيش الألماني يفتقر إلى كل شيء، مشيرة إلى نقص المعدات وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات الراديو كمثال وأن هذا يعيق تدريب الجنود النظري والعملي، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين إمدادات القوات الألمانية.

وأكدت أن الجيش الألماني يحتاج إلى محطات إذاعية رقمية جديدة، لأن المستخدمة هناك الآن عمرها 30 سنة.

الجيش غير قادر على حماية بلده

وفي الواقع، كان وزير دفاع ألمانيا، بوريس بيستوريوس، قال مطلع هذا الشهر، إن الجيش الألماني غير قادر على الدفاع عن بلده في حال وقوع حرب؛ بسبب قلة الموارد التي يملكها، وعدم كفاية الأفراد.

وقال بيستوريوس، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، إن ألمانيا ليس لديها قوات مسلحة تمتلك قدرات دفاعية قادرة على حماية البلد في حال وقوع حرب وحشية.

ثغرات تكونت منذ 30 عامًا

وأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في تحديث الجيش، للوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء حلف الناتو الآخرين، متابعًا: علينا سد الثغرات التي نشأت في الـ 30 عامًا الماضية.