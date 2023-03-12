Icon

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية Icon جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جاء بعنوان واقع نعيشه

برنامج التحول الوطني يطلق تقرير منجزات 2022 بـ7 أقسام

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
برنامج التحول الوطني يطلق تقرير منجزات 2022 بـ7 أقسام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، تقريره السنوي بعنوان “التحول الوطني واقعٌ نعيشه”، الذي يلخص أبرز المنجزات التي تحققت في عام 2022م في مختلف المجالات التي يغطيها نطاق عمل البرنامج، وتشمل: الخدمات العدلية، حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

أحد برامج الرؤية

ويعد برنامج التحول الوطني أولى برامج تحقيق رؤية 2030 إذ بدأ البرنامج عمله في يونيو 2016 ليكمل في عام 2022 سنته السادسة، بالإضافة إلى كونه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أبرز المنجزات

واستعرض تقرير “التحول الوطني واقعٌ نعيشه” جهود منظومة البرنامج وأبرز المنجزات التي نتجت عن تلك الجهود.

يُذكر أن برنامج التحول الوطني عمل على إطلاق 253 مبادرة يقوم على تنفيذها 7 جهات قائدة هي: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار) بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.

وقد افتتح التقرير رئيس لجنة برنامج التحول الوطني عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، بكلمة أشاد فيها بما حققته المملكة في السنوات الماضية من تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، والتقدم التقني الذي يقوده الشباب، والنقلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة.

رؤية 2030

من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

كما اشتملت صفحات تقرير “التحول الوطني واقعٌ نعيشه” على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، والإنجازات التي حققها البرنامج مقسمةً إلى 7 أقسام تمثل الأبعاد الرئيسية للبرنامج، وتشمل: تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2022، التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تصدر عن برنامج التحول الوطني, ولمزيد من المعلومات الاطلاع على التقرير من خلال الرابط الآتي: (اضغط هنا).

 

 

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة