بريطانيا تتجه لحظر الـ تيك توك على الهواتف الحكومية

كشف مصدر في الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، سيصدر قرارًا بحظر استخدام تطبيق تيك توك الصيني على الهواتف الحكومية بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، قوله: إنه سيتم تطبيق القيود على الأجهزة التي يستخدمها العاملون والوزراء.

ومن المقرر أن يصدر وزير شؤون مكتب الوزراء أوليفر دودن بيانًا أمام مجلس العموم بشأن “أمن الأجهزة الحكومية” في وقت لاحق من اليوم.

مخاوف أمنية

ويأتي ذلك في أعقاب تحركات مماثلة في الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا، كما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق بالفعل.

وقالت المملكة المتحدة ودول أخرى إن الملكية الصينية لـ”تيك توك” هي مصدر قلق، وأشارت إلى مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية بشأن التطبيق.