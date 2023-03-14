بريطانيا تتخذ إجراءً عاجلًا ضد تيك توك 

طلب وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، من المركز الوطني للأمن السيبراني في (NCSC) إجراء مراجعة أمنية لتطبيق تيك توك لتحديد المخاطر الأمنية لاستخدامه على الأجهزة الحكومية.

تدابير مختلة ضد التطبيق

وقال توجندهات: هناك العديد من التطبيقات المختلفة التي يمكنك تحميلها على الهاتف، لكن من المهم للغاية معرفة التحديات التي تواجهها هذه التطبيقات، ومتطلباتها وكيفية دخولها في حياتنا، لذلك، أطالب المركز الوطني للأمن السيبراني بدراسة هذا الأمر بوضوح.

وتابع: العديد من الدول قد اتخذت تدابير مختلفة ضد التطبيق الصيني، ومن أجل اختيار الطريقة الصحيحة لاستخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية في المملكة المتحدة، يجب علينا انتظار تحليل المركز الوطني للأمن السيبراني.

كندا وأمريكا تتخذان إجراءات ضد تيك توك

وقد أعلنت كندا في وقت سابق أنها ستتخذ الإجراءات ذاتها ضد تيك توك، الذي يشتبه في أنه انتهاك للخصوصية.

كما حظرت الولايات الأمريكية التطبيق من الأجهزة الحكومية، ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنح الرئيس سلطة حظر التطبيق من العمل في واشنطن.

كما أصدرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتعليق استخدام تيك توك على أجهزة الشركات لأسباب أمنية.