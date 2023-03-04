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يزيد الطقس السيئ من معاناة المواطنين هناك

بريطانيا تحذر من وصول هواء القطب الشمالي

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
بريطانيا تحذر من وصول هواء القطب الشمالي
المواطن- فريق التحرير

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حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، يوم السبت، من أبرد هواء هذا العام، معلنًا عن الوقت المتوقع لوصوله، ومضيفًا أيضًا أن هبوط هواء القطب الشمالي سيجلب بعض الثلوج والجليد في بعض الأماكن.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد نشر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، على صفحته في تويتر، فيديو توضيحي لمسار الهواء البارد الذي سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة.

وعلق على الفيديو، بالقول: من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الأسبوع المقبل.

الأوضاع في بريطانيا

ومن المتوقع أن يزيد الطقس السيئ المنتظر من معاناة البريطانيين الذين أعرب نصفهم بالفعل عن رغبتهم في الهجرة من بلدهم بسبب سوء الأوضاع فيها، بحسب دراسة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإن ذلك يأتي بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والأزمات المعيشية المتتالية التي تمر بها بريطانيا منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الناس سئموا من بريطانيا المنهارة وباتوا يريدون الهجرة من أجل الحصول على حياة أفضل.

بريطانيا تحذر من وصول أبرد هواء هذا العام إليها

البلاد الأفضل من بريطانيا

وبحسب البحث الجديد الذي أجراه مركز العدالة الاجتماعية (CSJ) وهو مركز أبحاث متخصص فإن واحدًا من كل اثنين في بريطانيا يقول إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل استبدال بريطانيا بأستراليا أو نيوزيلندا.

وأعرب ثلاثة من كل أربعة أشخاص عن خشيتهم من أن تنكسر بريطانيا بينما لا يستطيع أكثر من النصف تسمية سياسة حزب المحافظين أو حزب العمال لمعالجة الفقر.

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