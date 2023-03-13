بريطانيا تعتزم حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية

تنوي المملكة المتحدة حظر تطبيق تيك توك من الأجهزة الحكومية؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن.

الخطورة الأمنية

وأصبحت الحكومات الغربية أكثر قلقًا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق تيك توك، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم بايت دانس ليمتد، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحظر الكونجرس الأمريكي، التطبيق من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظفيها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري.