بريطانيا تلزم أوكرانيا بتفجير دباباتها إذا وقعت في أيدي روسيا 

وضعت بريطانيا أمام أوكرانيا شرطًا مهمًا لإرسال دبابات تشالنجر 2، حتى لا تقع هذه المركبات في أيدي الجيش الروسي، حيث طالبوا بتركيب عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد في كل دبابة يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، قادرة على تدمير الدبابة إذا لم تتمكن القوات من إخلائها من ساحة المعركة.

خوف من اكتشاف التقنيات السرية

ويخشى الجيش البريطاني بشدة أن يكتشف الخبراء الروس التقنيات السرية في تشالنجر، وللقيام بذلك، تم وضع خطة طوارئ، ويتم الحفاظ على سرية تفاصيلها، وإحدى الخيارات هو عدم استخدام هذه الدبابات في القطاعات من الجبهة التي يكون هجوم الجيش الروسي فيها ممكنًا.

صدرت أوامر للقوات الأوكرانية المدربة على الدبابات البريطانية ببذل كل ما في وسعها لإخلاء المركبات من ساحة المعركة حتى تحت نيران العدو.

وفقًا لمتطلبات لندن، سيكون من الأفضل إبقاء تشالنجر 2 في المؤخرة أو إطلاقها في معركة مع شاحنة سحب.

بريطانيا تسلم أوكرانيا 14 دبابة

ويذكر أن بريطانيا وعدت أوكرانيا بتسليم 14 دبابة حديثة في مارس وأبريل، وفقًا لخبراء مستقلين – بمن فيهم الغربيون – لن يكون لمثل هذا العدد أي تأثير ملحوظ على مسار الأعمال القتالية، بالإضافة إلى ذلك، فإن تشالنجر 2 الثقيلة والهائلة ليست مناسبة جدًا للقيادة عبر الحقول الموحلة وجزء من الجسور الأوكرانية وللمعارك الحضرية.