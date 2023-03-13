Icon

مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت Icon توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة Icon التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
محذرة من شراكة بكين العميقة مع موسكو

بريطانيا: روسيا والصين يمثلان تحديًا للنظام العالمي

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
بريطانيا: روسيا والصين يمثلان تحديًا للنظام العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت بريطانيا أن الصين تمثل تحديًا للنظام العالمي، وذلك في تحديث لإطار سياستها الخارجية نشرته، اليوم الإثنين، والذي أعلن أن أمن البلاد يتوقف على نتيجة حرب أوكرانيا.

شراكة عميقة

وفي تحديث لإطار عمل الأمن والسياسة الدولية، حذرت الحكومة من شراكة الصين العميقة مع روسيا، وتعاون موسكو المتزايد مع إيران في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأفاد رئيس الوزراء ريشي سوناك، بأن المراجعة المتكاملة البريطانية التي صدرت للمرة الأولى منذ عامين فقط، جرى تحديثها لمراعاة الأحداث، مع تشديد اللهجة والمواقف تجاه بكين وموسكو.

الإنفاق الدفاعي

لكن قرار عدم وصف الصين بأنها تهديد، من المرجح أن يخيب آمال كثيرين في حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك، والذين يعتقدون أيضا أن تعهده بزيادة الإنفاق الدفاعي بخمسة مليارات جنيه إسترليني (ستة مليارات دولار) غير كاف لدعم أوكرانيا وسيجعل بريطانيا عرضة للخطر.

وكتب سوناك في مقدمة المراجعة المتكاملة: “ما لم يكن من الممكن توقعه بالكامل في عام 2021 هو وتيرة التغيير الجيوسياسي ومدى تأثيره على بريطانيا وشعبنا”.

فوضى واضطراب

وأردف: “منذ ذلك الحين، يهدد الغزو الروسي لأوكرانيا، واستخدام إمدادات الطاقة والغذاء سلاحًا، والخطاب النووي غير المسؤول، إلى جانب موقف الصين الأكثر عدوانية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بخلق عالم يتسم بالخطر والاضطراب والانقسام”.

وأشار وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أمام البرلمان اليوم، إلى أن حجم الصين وأهميتها يجعلانها مرتبطة “بكل قضية عالمية تقريبا”.

سلوك عدواني

وتابع: “لا يمكننا أن نتجاهل السلوك العدواني المتزايد عسكريا واقتصاديا للحزب الشيوعي الصيني، بما في ذلك تأجيج التوترات عند مضيق تايوان”.

وتم الإعلان عن التحديث ليتزامن مع زيارة سوناك إلى سان دييغو بولاية كاليفورنيا للاتفاق على الخطوات التالية في اتفاقية دفاعية تاريخية مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

الإنفاق الدفاعي

وسيشمل الإنفاق الدفاعي الإضافي البريطاني، تخصيص ثلاثة مليارات جنيه إسترليني للمشروعات النووية، بما يشمل مساعدة أستراليا في بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية للمرة الأولى، كجزء من الجهود لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وجاء في المراجعة المحدثة أن “الصين في ظل حكم الحزب الشيوعي الصيني، تشكل تحديًا للعصر له تداعيات على كل مجال تقريبًا من مجالات السياسة الحكومية والحياة اليومية للشعب البريطاني”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎