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كانت تجربة الموت سلمية تمامًا

بريطاني يروي تفاصيل مثيرة أثناء الغيبوبة

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ صباحاً
بريطاني يروي تفاصيل مثيرة أثناء الغيبوبة
المواطن - فريق التحرير

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زعم رجل بريطاني أنه فارق الحياة وخاض تجربة الموت، قبل أن يعود مجددًا إلى هذا العالم ويروي للناس تجربته ويكشف ماذا رأى هناك في العالم الآخر.

تفاصيل الغيبوبة

وفي التفاصيل، توقف قلب رجل يُدعى كيفن هيل ويبلغ من العمر 55 عامًا، عن العمل بالفعل، وفقد وعيه وبدأ الأطباء يتعاملون معه على أنه توفي، لكن الرجل فاجأ الجميع بعودته إلى الحياة، ومن ثم فاق من غيبوبته وبدأ يروي ما رأى ويكشف أسرار اللحظات التي كان فيها ميتًا، بحسب تقرير نشرته جريدة مترو.

وقال هيل: لا يوجد ضوء يتجه نحوك عندما تموت ولكنك تدخل عالم الأرواح لتشاهد جسدك يتدهور”. ويضيف: “لكن لا تخف، فقد كانت تجربة الموت سلمية تمامًا”.

توقف قلبه

وتوقف قلب الرجل البالغ من العمر 55 عامًا في المستشفىـ، بينما كان يعالج من مرض (alciphylaxis)، وهو مرض خطير وغير شائع يتراكم فيه الكالسيوم في الأوعية الدموية الصغيرة للدهون وأنسجة الجلد.

وتابع كيفن الذي يسكن في مدينة ديربي: “لم أكن أنظر إلى جسدي، وإنما كنتُ منفصلًا عن جسدي، ولا يوجد ضوء يتجه نحوك عندما تموت ولكنك تدخل عالم الأرواح لتشاهد جسدك يتدهور”.

تعافى تمامًا

ورغم كل الصعاب فقد تعافى كيفن هيل تمامًا وأطلق عليه الأطباء اسم “الرجل المعجزة”. ووصف كيفن مشاهدة المسعفين وهم يحاولون إنقاذه، حيث قال: “عرفتُ أنني مت. كنتُ منفصلًا عن جسدي، ثم ذهبت إلى النوم واستيقظت على قيد الحياة وتوقف النزيف”.

 

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