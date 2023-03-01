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بسمة بوسيل في ورطة بسبب سعد لمجرد

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
بسمة بوسيل في ورطة بسبب سعد لمجرد
المواطن - فريق التحرير

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وقعت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل في ورطة وذلك بعد إعلان اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر “هي تقدر” عدم تكريمها، بسبب تضامنها مع الفنان سعد لمجرد بعد صدور حكم بسجنه في قضية اغتصاب.

إلغاء الاستضافة

وأكد البيان المنشور عبر حساب المؤتمر على موقع “إنستغرام”، إلغاء استضافة بسمة بوسيل، لأن “المؤتمر بعيد كل البعد عن أي شخص يحرض ويشجع على العنف ضد المرأة”، وقال إن المنظمة الداعمة للمرأة ستستضيف فقط من يحترم النساء.

رد بسمة

وردت بوسيل عبر خاصية الستوري، مؤكدة أنها هي التي انسحبت من المؤتمر، وقالت: “انسحابي كان بسبب أنني لا أتشرف بأن أكون جزءاً من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لأنه يحترم حقوق المرأة”.

وأضافت: “ردًا على سوء التفاهم اللي حدث بسبب آخر ستوري مني أنا أكيد ضد أي تحرش أو اغتصاب لأي سبب مهما كانت الظروف، ولا أقبل على بناتي أو نفسي مثل ذلك”.

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