بصمة مميزة تُحفز كريستيانو رونالدو في الجوهرة

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يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة التألق مع النصر في دوري روشن السعودي، وقيادته لتحقيق الفوز في الكلاسيكو ضد الاتحاد اليوم.
ويحل النصر ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.
وتُعد هذه المواجهة الرسمية الثانية التي يخوضها كريستيانو رونالدو على ملعب الجوهرة المشعة، حيث تعود مباراته الأولى إلى يناير عام 2019، حينما كان لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.
وشارك كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي أُقيم في جدة، ونجح في هز شباك دوناروما، ليُحقق أول ألقابه مع اليوفي، بعد انتقاله إلى صفوفه صيف موسم 2018- 2019، قادمًا من ريال مدريد.
وتُعد مباراة الاتحاد ضد النصر، بمثابة المواجهة الخاصة لكريستيانو رونالدو، حيث إن ظهوره الرسمي الأول في الملاعب السعودية كان أمام العميد، يوم 26 يناير الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وشارك رونالدو بشكل أساسي في هذه المواجهة، وكاد أن يهز الشباك برأسية رائعة، إلا أن الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي تألق وأبعدها، وانتهت المباراة بخسارة النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.