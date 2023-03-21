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من بينها الجراثيم غير المرئية

بكتيريا خطيرة على شاشات الهواتف تنتقل للإنسان

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ صباحاً
بكتيريا خطيرة على شاشات الهواتف تنتقل للإنسان
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبراء أن البكتيريا من فضلات الإنسان والصراصير، من بين الجراثيم غير المرئية الكامنة على أسطح شاشات الهواتف المحمولة.

أنواع البكتيريا

وتم العثور على بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العقدية البرازية على 100 في المائة من شاشات الهواتف الذكية في دراسة للميكروبات الضارة التي تنتقل إلى جسم المستخدم، وفقًا لما نشرته ديلي ميل البريطانية.

وبحسب الخبراء، تم العثور على جرثومة التسمم الغذائي (Bacillus cereus) والمكورات العنقودية الذهبية المسببة للالتهاب الرئوي، في كل من المسحات العشرين المأخوذة من 10 هواتف.

نتائج مروعة

وفي حين لم يكن هناك آثار من السالمونيلا في المسحات، إلا أن نصفها تبين أنه يحتوي على بكتيريا ( P. aeruginosa)، التي توجد عادة في براز الصراصير.

وكشفت سارة ماكونومي، مديرة العمليات في شركة SellCell، التي أجرت الدراسة، أن الهدف منها كان معرفة مدى انتشار البكتيريا الضارة على شاشات الهواتف المحمولة، وأنواع البكتيريا الأكثر شيوعًا، مشيرة إلى أن النتائج كانت مروعة حقًّا، حيث نشأت العديد من أشكال البكتيريا من البراز البشري، ما يسلط الضوء على حاجة الأشخاص لتنظيف هواتفهم المحمولة وتعقيمها بشكل كامل في كثير من الأحيان، وربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود بكتيريا (P. aeruginosa)، التي تأتي مباشرة من مخلفات الصراصير.

مستعمرات من المكورات

واختبرت الدراسة شاشات هواتف خاصة مملوكة لست إناث وأربعة ذكور تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عامًا، وتم العثور على ما مجموعة 20 مستعمرة من المكورات العقدية البرازية والمكورات المعوية، والتي تتشكل في المعدة والأمعاء لكل من البشر والحيوانات على الشاشات المختبرة، والتي يمكن أن تمثل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد وحتى التسمم الغذائي، بحسب العربية. نت.

ورجح الباحثون أنه يمكن في غضون خمس دقائق فقط أن تنتقل البكتيريا في الهواء عند تنظيف المرحاض، ما يزيد من فرصة سقوطها والتصاقها بسطح الهاتف.

تزيد فرص انتشار الأمراض

وكشفت شركة SellCell أنه بعد ذلك يحمل المستخدم البكتيريا على هاتفه خارج دورة المياه إلى بقية المنزل، حيث يمكن أن تزيد فرص انتشار الأمراض.

في حين أن العديد من العوالق يمكن أن تكون غير ضارة بشكل تام، فإن الأنواع الأكثر خطورة والتي يمكن أن تسبب الإسهال والقيء والتهابات الجهاز التنفسي وحتى التهابات المسالك البولية ومجرى الدم، يمكن أن تنتقل للمستخدم أو أي من أفراد الأسرة وبالتالي فإنه ينصح أولًا بعدم اصطحاب الهواتف الذكية إلى داخل دورات المياه والمواظبة على تنظيفها بشكل جيد.

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