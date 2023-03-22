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تعرضت لحادث إطلاق نار على يد لصوص

بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
بلوغر مصرية بعد فقدانها البصر: يوجد أمل
المواطن - فريق التحرير

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أطلت المدونة المصرية سارة محمد على متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمنحهم أملاً جديداً بخصوص حالتها، على الرغم من الكشف الأخير عن حالتها الصحية، والذي أكد فقدانها بصرها.

لديها أمل

وطمأنت الشابة، التي فقدت بصرها إثر حادث إطلاق نار، الناسَ عن صحتها. ونشرت صاحبة الـ21 عاماً، مقطع فيديو عبر فيسبوك، قالت فيه إنها راضية بالحالة التي وصلت إليها على الرغم من فقدانها البصر، مضيفة: “فقدت عيني، لكن لدي أمل”.

وأتت هذه التطورات بينما غدت سارة حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن فقدت بصرها إثر تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين أرادوا سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها.

فقدان البصر نهائيًا

كما أكدت المدونة المصرية لمتابعيها أنها فقدت حاسة البصر، موضحة أنها أجرت أشعة على العصب البصري للعين اليمنى، وتبين أنه ضعيف، أما العين اليسرى فحصل لها ضمور ولا أمل فيها.

وأضافت أنه تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش، وتابعت: “عيني اليسرى بها ثلاث طلقات خرطوش واليمنى بها طلقة واحدة، استخرجوا الزجاج من عيني، لكنهم لم يتمكنوا من جعلي أرى حتى الآن”.

دعم وتعاطف

يشار إلى أن الفتاة كانت تلقت رسائل تعاطف كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر ما تعرضت له.

وأعربت سارة عن شكرها الجزيل لكل من وقف بجانبها خلال محنتها، وأضافت: “أكثر شيء يعطيني سعادة هو دعم الناس لي”.

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