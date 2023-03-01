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ربما تستهدف أسواق آسيا وأمريكا

بلومبرغ: أرامكو تدرس الاستثمار بمنشآت الغاز المسال خارج السعودية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
بلومبرغ: أرامكو تدرس الاستثمار بمنشآت الغاز المسال خارج السعودية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة أرامكو تدرس الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال خارج السعودية، مضيفة أنها في المراحل الأولى من المفاوضات مع مطوري مصانع الغاز الطبيعي المسال؛ لشراء حصة وتأمين الإمدادات في صفقة جديدة.

أرامكو تستهدف أمريكا وآسيا

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن أرامكو تدرس مشاريع في الولايات المتحدة وآسيا، وأنه تم إعطاء الأفضلية للمنشآت التي يمكنها بسهولة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

وتأتي مساعي أرامكو في ظل توقعات بارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة في العالم على خلفية محاولة أوروبا استبدال إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تستلمه عبر الأنابيب، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب على الغاز من قبل الصين والهند.

بلومبرغ أرامكو تدرس الاستثمار بمنشآت الغاز المسال خارج السعودية

ولفتت الوكالة إلى أن أرامكو درست في العام 2019 شراء حصة بنسبة 25% في مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا الأمريكية، لكن الخطط لم تنفذ بسبب جائحة فيروس كورونا.

أرامكو تمتلك إمكانية الربط مع الشركات العالمية

ويُذكر أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال الأسبوع الماضي، إن شركة أرامكو لا تحتاج إلى أي تسويق؛ فهي شركة تسوق لذاتها من حيث الكفاءة والقدرة والربط بالعالم، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة بشركة حكومية واحدة ومن خلال مشغل واحد على تحقيق أهدافها.

وأوضح وزير الطاقة خلال حواره مع قناة الإخبارية أن شركة أرامكو تسوق لذاتها نظرًا لامتلاكها الكفاءة والقدرة وإمكانية الربط مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى قدرتها على التعاقد من خلال برامجها للتوطين، وتعاونها مع أفضل مزودي الخدمة وأفضل البائعين والمصنعين.

أرامكو تتوسع بمجال رعاية الأحداث الرياضية 

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