بلينكن بقمة العشرين: على الروس إنهاء حربهم العدوانية

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على وجوب مواصلة حث روسيا على إنهاء حربها العدوانية، وفق تعبيره.

الانسحاب الروسي

وأكد بلينكن، خلال تصريحاته اليوم بقمة العشرين في نيودلهي، ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا من أجل السلام الدولي والاستقرار الاقتصادي، بحسب تعبيره.

وافتتح وزراء خارجية مجموعة العشرين، وهي الدول الصناعية الكبرى والنامية في العالم، يوم الخميس، وسط توقعات بمناقشات ساخنة ومثيرة للجدل بين الوفود.

مشادات كلامية

فقد بدأت المناقشات بتعليق من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، رأى فيه أن عدة وفود غربية حولت العمل على أجندة مجموعة العشرين إلى نوع من الكوميديا، عبر تحميلهم روسيا مسؤولية إخفاقاتهم الاقتصادية.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، الخميس: “أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول الجنوب على السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، ممن حولوا العمل على أجندة مجموعة العشرين إلى كوميديا عبر محاولتهم تحميل الدول الأخرى وفي المقام الأول روسيا، مسؤولية إخفاقاتهم الاقتصادية”.

الدولة المضيفة

أتى ذلك بينما ناشدت الهند، الدولة المضيفة، جميع أعضاء مجموعة العشرين المنقسمة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام الكبير للدول الأفقر، حتى لو كان الانقسام الأوسع بين الشرق والغرب بشأن أوكرانيا لا يتسنى حله حاليا.

وفي خطاب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء الخارجية المجتمعين في نيودلهي، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن النظام العالمي متعدد الأقطاب في أزمة وحثهم على عدم السماح للتوترات الحالية بتدمير الاتفاقيات التي قد يتم التوصل إليها بشأن الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتغير المناخ وغيرها.