بلينكن لـ لافروف: مستعدون للتعاون للحد من الأسلحة النووية

إنقاذ كلب بعد مرور 23 يومًا على زلزال تركيا المُدمر اصطدام مركبة فضائية تابعة لناسا بكويكب توقعات بأمطار غزيرة وجريان سيول من السبت إلى الأربعاء ضبط شخص خبأ 209 أقراص إمفيتامين المخدرة في الدمام مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة ميشايل يمنح التقدم لـ الهلال بعد مرور دقيقتين أبرز محاور الخطة التشغيلية لموسم رمضان في الحرمين الشريفين قصة صيني اختبأ بمغارة 14 عامًا بعد سرقة 22 دولارًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى أرامكس وظائف إدارية وفنية شاغرة في التصنيع الوطنية
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال حديث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين، إلى إنهاء العملية الخاصة في أوكرانيا وبدء حوار دبلوماسي.
وقال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة العشرين في الهند: “طلبت من وزير الخارجية الروسي.. إنهاء هذه الحرب العدوانية والانخراط في دبلوماسية هادفة يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم”.
وفي ذات المؤتمر أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه أبلغ لافروف بأن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو في مجال الحد من الأسلحة النووية، مضيفًا أنه طالب وزير الخارجية الروسي بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت.
وكانت قمة العشرين فشلت في إصدار بيان جامع يدعو إلى الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط من أوكرانيا وسط امتناع كل من موسكو وبكين.