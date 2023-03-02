بلينكن لـ لافروف: مستعدون للتعاون للحد من الأسلحة النووية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال حديث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة العشرين، إلى إنهاء العملية الخاصة في أوكرانيا وبدء حوار دبلوماسي.

إنهاء الحرب

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجموعة العشرين في الهند: “طلبت من وزير الخارجية الروسي.. إنهاء هذه الحرب العدوانية والانخراط في دبلوماسية هادفة يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم”.

الحد من الأسلحة

وفي ذات المؤتمر أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه أبلغ لافروف بأن واشنطن مستعدة للتعاون مع موسكو في مجال الحد من الأسلحة النووية، مضيفًا أنه طالب وزير الخارجية الروسي بالتراجع عن القرار غير المسؤول بتعليق العمل بمعاهدة ستارت.

وكانت قمة العشرين فشلت في إصدار بيان جامع يدعو إلى الانسحاب الروسي الكامل وغير المشروط من أوكرانيا وسط امتناع كل من موسكو وبكين.