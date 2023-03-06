بلينكن يستقل توك توك خلال مشاركته بمجموعة العشرين بالهند

نشرت السفارة الأمريكية في الهند فيديو عبر صفحتها الرسمية على تويتر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يستقل وسيلة المواصلات الهندية الأشهر “توك توك”، أثناء مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي.

تصريحات بلينكن

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لنيودلهي، بأن أمريكا فرضت عقوبات على الروس المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأردف بلينكن:”لن تنجح محاولات الكرملين لإسكات النقاد مثل فلاديمير كارا مورزا في إخفاء الحقيقة بشأن حربه في أوكرانيا. ندعو إلى الإفراج الفوري عن فلاديمير وسجناء الرأي الآخرين”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب لشنها حربًا في أوكرانيا.