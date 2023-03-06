بلينكن يستقل توك توك خلال مشاركته بمجموعة العشرين بالهند وفاة مؤسس علم الآثار في جامعة الملك سعود البروفيسور الأنصاري الفتح يعرقل الهلال ويفوز بثنائية البيت الأبيض: تسميم الفتيات بمدارس إيران دليل على انعدام الضمير الكشف عن اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان نائب أمير الشرقية يزور مركز 911 ويطلع على الخدمات وزير الرياضة: دعم ولي العهد منحنا كل فرص النجاح وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون المعارضة التركية ترشح كمال أوغلو للانتخابات الرئاسية وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي
نشرت السفارة الأمريكية في الهند فيديو عبر صفحتها الرسمية على تويتر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وهو يستقل وسيلة المواصلات الهندية الأشهر “توك توك”، أثناء مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بنيودلهي.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لنيودلهي، بأن أمريكا فرضت عقوبات على الروس المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأردف بلينكن:”لن تنجح محاولات الكرملين لإسكات النقاد مثل فلاديمير كارا مورزا في إخفاء الحقيقة بشأن حربه في أوكرانيا. ندعو إلى الإفراج الفوري عن فلاديمير وسجناء الرأي الآخرين”.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب لشنها حربًا في أوكرانيا.