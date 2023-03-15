بناء أكبر مركز للرقائق الإلكترونية في العالم بكوريا الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها ستبني أكبر مركز للرقائق الإلكترونية في العالم من خلال تسخير 230 مليار دولار من استثمارات خاصة، الجزء الأكبر منها من شركة “سامسونغ”، فيما تسعى البلاد إلى التفوق في هذا القطاع.

6 تقنيات رئيسة

وتعد هذه الخطة جزءًا من حملة حكومة كوريا الجنوبية للاستثمار بكثافة في 6 تقنيات رئيسة بما فيها الرقائق الإلكترونية، والشاشات، والبطاريات.

وأفاد الرئيس الكوري الجنوبي “يون سوك يول” في اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية، بأن “بلاده ستبني أكبر مجمع لأنظمة أشباه الموصلات على مستوى العالم في مناطق العاصمة باستخدام استثمارات خاصة ضخمة بقيمة 300 تريليون وون”.

تحقيق المشروع

وأردف يون سوك يول: بحسب نص وفّره مكتبه، فإن السرعة مهمة، ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتحقيق المشروع.

من جهتها، أشارت شركة “سامسونغ” في بيان صدر عنها، إلى أنها “تخطط لاستثمار 300 تريليون وون في منطقة المجمع خلال العقدين المقبلين”.

يكتمل بحلول 2042

من ناحيتها، أشارت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، إلى أن “المشروع يفترض أن يكتمل بحلول 2042”.

ومعظم الرقائق الدقيقة الأكثر تقدمًا في العالم تصنعها شركتان فقط، هما: “سامسونغ” و”تي إس إم سي” التايوانية.