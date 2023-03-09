بندر الحمالي رئيسًا تنفيذيًا لصندوق الصناديق جدا

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أعلن مجلس إدارة صندوق الصناديق “جدا” عن تعيين الأستاذ بندر بن محمد الحمالي رئيسًا تنفيذيًّا.
وأعرب مجلس الإدارة عن ثقته التامة بأن تعيين الحمالي سيعزز من قيادة “جدا” ويساهم في تحفيز منظومة رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، نظراً لخبرته الواسعة في المجال المالي وأسواق رأس المال في كل من القطاعين العام والخاص.
وقد سبق للحمالي أن شغل عددًا من المناصب القيادية دوليًا ومحليًا، بما في ذلك المدير التنفيذي المناوب وعضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) والذي شغل فيه أيضاً عددًا من المناصب الأخرى، ورئيس سياسات مجموعة العشرين في المسار المالي، وعضو في القيادة التنفيذية لهيئة السوق المالية السعودية حيث تم تكليفه بعدد من المناصب خلال فترة عمله فيها.
حصل الحمالي على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، إضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كارديف في بريطانيا، وبكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الملك سعود؛ وقد حصل على عدد من الشهادات التنفيذية في مجال الاستثمار وأسواق رأس المال من عدد من الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد، وكلية لندن للأعمال، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وخلال عام 2021، تشرف الحمالي بحصوله على وسام الملك عبدالعزيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.