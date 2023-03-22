Icon

شخص يحرق مُصلياً بعد خروجه من المسجد في إنجلترا Icon استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى سكني Icon 25 ألف طالب ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon طقس مستقر على معظم المناطق ورياح نشطة بالشرقية Icon فئران بحجم القطط تغزو شوارع بريطانيا Icon تدشين ديوانية الأعمال لخدمة قطاع الأعمال وأصحاب المشاريع في حفر الباطن Icon وفاة وإصابة 13 شخصًا بحمى ماربورج في تنزانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
مستواه متراجع في الفترة الأخيرة

بنزيما يُسبب كارثة لـ ريال مدريد

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
بنزيما يُسبب كارثة لـ ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن تراجع مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد الإسباني، سبب كارثة للنادي الملكي خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة As الإسبانية: إنه ولأول مرة منذ 20 عامًا لا يتواجد لاعب من ريال مدريد في قائمة أفضل 5 هدافين في الدوري الإسباني في هذه المرحلة من الموسم، في تلميح منها إلى أن أداء كريم بنزيما في الموسم الحالي وُصف بـ الكارثة بسبب تراجع معدل أهدافه منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الذي أُقيم في فبراير الماضي في المغرب.

أصحاب المراكز الـ5 الأولى في قائمة الهدافين

ويتواجد البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا، إنيس أونال لاعب خيتافي في المركز الثاني برصيد 13 هدفًا، إياجو إسباس لاعب سيلتا فيجو في المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، بورخا إيجليسياس لاعب ريال بيتيس في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا، خوسيلو لاعب إسبانيول في المركز الخامس برصيد 12 هدفًا.

وجاء بنزيما في المركز السادس برصيد 11 هدفًا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن ريال مدريد يفكر في ضم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خاصة أن الأخير يبحث عن التتويج بالبطولات وهو الأمر الذي لم ينجح في تحقيقه مع توتنهام في السنوات الأخيرة.

ويرغب الريال في ضم مهاجم أصغر في العمر عن بنزيما الذي يُتم عامه الـ36 في ديسمبر المقبل.

كريم بنزيما

كارثة بسبب أداء بنزيما أمام برشلونة

وكان بنزيما ظهر بمستوى مخيب للآمال خلال الكلاسيكو ضد برشلونة ليحصد تقييمًا صادمًا.

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد، الأحد الماضي على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الكلاسيكو بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

وأكدت صحيفة “As” المدريدية، أن كريم بنزيما قدم مستوى محبطًا، ومنحته (صفر من 10) كتقييم إجمالي لأدائه الذي وُصف بـ الكارثة في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وأضافت: “كريم بنزيما كان مختفيًا مرة أخرى في مباراة الأحد، ولم يقدم أي شيء على الإطلاق، حيث لم يستطع الحصول على الكرات من خلال التراجع للخلف، أو فرض أسلوب لعبه داخل منطقة الجزاء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة لأوكرانيا
العالم

المظاهرات تجتاح النمسا احتجاجًا على إرسال أسلحة...

العالم
لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة الشطرنج
الرياضة

لقطات من انطلاقة اليوم الأول لـ بطولة...

الرياضة
وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في أوكرانيا
العالم

وزير الدفاع الروسي وسط جبهة القتال في...

العالم
عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر
الرياضة

عبدالفتاح عسيري يقترب من مغادرة النصر

الرياضة
حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة باكستان
تقارير

حادث بموكب عمران خان أثناء توجهه لمحكمة...

تقارير
تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء
تكنولوجيا

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء

تكنولوجيا
جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف كريم بنزيما
الرياضة

جماهير ريال مدريد تطلب رحيل ألابا وتُنصف...

الرياضة
انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص بباكستان
العالم

انفجار منجم فحم يودي بحياة 6 أشخاص...

العالم