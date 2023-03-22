بنزيما يُسبب كارثة لـ ريال مدريد

يبدو أن تراجع مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد الإسباني، سبب كارثة للنادي الملكي خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة As الإسبانية: إنه ولأول مرة منذ 20 عامًا لا يتواجد لاعب من ريال مدريد في قائمة أفضل 5 هدافين في الدوري الإسباني في هذه المرحلة من الموسم، في تلميح منها إلى أن أداء كريم بنزيما في الموسم الحالي وُصف بـ الكارثة بسبب تراجع معدل أهدافه منذ مشاركته في كأس العالم للأندية الذي أُقيم في فبراير الماضي في المغرب.

أصحاب المراكز الـ5 الأولى في قائمة الهدافين

ويتواجد البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا، إنيس أونال لاعب خيتافي في المركز الثاني برصيد 13 هدفًا، إياجو إسباس لاعب سيلتا فيجو في المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، بورخا إيجليسياس لاعب ريال بيتيس في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا، خوسيلو لاعب إسبانيول في المركز الخامس برصيد 12 هدفًا.

وجاء بنزيما في المركز السادس برصيد 11 هدفًا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن ريال مدريد يفكر في ضم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خاصة أن الأخير يبحث عن التتويج بالبطولات وهو الأمر الذي لم ينجح في تحقيقه مع توتنهام في السنوات الأخيرة.

ويرغب الريال في ضم مهاجم أصغر في العمر عن بنزيما الذي يُتم عامه الـ36 في ديسمبر المقبل.

كارثة بسبب أداء بنزيما أمام برشلونة

وكان بنزيما ظهر بمستوى مخيب للآمال خلال الكلاسيكو ضد برشلونة ليحصد تقييمًا صادمًا.

ولعب برشلونة ضد ريال مدريد، الأحد الماضي على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهى الكلاسيكو بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

وأكدت صحيفة “As” المدريدية، أن كريم بنزيما قدم مستوى محبطًا، ومنحته (صفر من 10) كتقييم إجمالي لأدائه الذي وُصف بـ الكارثة في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وأضافت: “كريم بنزيما كان مختفيًا مرة أخرى في مباراة الأحد، ولم يقدم أي شيء على الإطلاق، حيث لم يستطع الحصول على الكرات من خلال التراجع للخلف، أو فرض أسلوب لعبه داخل منطقة الجزاء”.